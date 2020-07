Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großkontrolle nach vermehrten Fahrrad- und Ebike-Diebstählen in Erfurt

Seit Beginn des Jahres kommt es in Erfurt gehäuft zu Diebstählen von Fahrrädern und E-Bikes. Gerade der Diebstahl hochwertiger E-Bikes führt neben dem Schaden zu einer großen Unsicherheit bei den Eigentümern. Donnerstagnachmittag wurden in Erfurt bis in die Nachtstunden schwerpunktmäßig Fahrradfahrer kontrolliert, um die Eigentumskriminalität in Erfurt zu bekämpfen. Insgesamt wurden 64 Personen und 31 Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei stellte die Polizei mehrere gestohlene Fahrräder sicher.

Bei Personenkontrollen gab es zudem laut Polizei mehrere „Fahndungstreffer wegen Aufenthaltsermittlungen“. Ein 48-jähriger Mann wurde betrunken auf seinem Fahrrad erwischt. Er pustete fast 2,1 Promille. Bei fünf Personen wurden geringe Mengen an Drogen gefunden. Darunter ein 40-Jähriger aus Tunesien, der außerdem keine gültigen Ausweispapiere vorlegen konnte. Sein Fahrrad wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland wurde der Mann vorläufig festgenommen. Er wird noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

In der Nacht zu Freitag wurde gegen 2.30 Uhr zudem in der Nordhäuser Straße ein 34-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert, der offensichtlich viel zu tief ins Glas geschaut habe. Bei einem Alkoholtest brachte er es auf über drei Promille. Die Fahrt war für den Mann somit beendet. Für ihn ging es auf die Dienststelle. Dort wurde eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Randalierer am Hauptfriedhof

Einbrecher hinterließen in der Nacht zu Donnerstag am Erfurter Hauptfriedhof einen Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Insgesamt schlugen sie vier Fensterscheiben ein, um so u.a. in ein Büro und ein Lager zu gelangen. Augenscheinlich entwendeten die Täter nichts. Beamten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige auf.