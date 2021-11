Gruppe schlägt Jugendlichen zusammen - Feuerwehr- und Polizeieinsatz

Jena / Hermsdorf. Bis zu fünf Jugendliche haben einen Gleichaltrigen in Jena zusammengeschlagen. Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass sie irgendwann von ihm abließen. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Gruppe schlägt Jugendlichen zusammen

Eine Zeugin beobachtete am Mittwochnachmittag gegen 15:20 Uhr eine Körperverletzung an der alten Post und informierte die Polizei. Eine Gruppe aus vier bis fünf augenscheinlich Jugendlichen schlugen gemeinsam auf einen ebenso Jugendlichen ein. Als diese den Notruf der Zeugin mitbekamen, entfernte sich das vermeintliche Opfer in Richtung Paradiesbahnhof, die Täter in Richtung Leutragraben. Eine Fahndung im Umfeld führte nicht zum Ergreifen der Jugendlichen. Ein Täter trug eine graue Hose und eine weiße Jacke der Marke Lacoste. Weitere Hinweise sind aktuell nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Langfinger in Kellern aktiv

Am Mittwoch ergingen zwei Meldungen über Kellereinbrüche. Zum einen betraten unbekannte widerrechtlich ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Musäusring. Hier entwendeten diese diverse Gradabdecker sowie ein Grabgesteck. Zum anderen waren Unbekannte im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Helene-Weigel-Straße. Hier wurde eine Heckenschere zum Objekt der Begierde. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen.

Verletzte Radfahrerin

Eine 36-jährige E-Bikefahrerin war am Mittwochvormittag auf dem Radweg der Tatzendpromenade in Richtung Zentrum unterwegs. Ein33-jähriger Fahrer eines Pkw Audi wollte von der Friedrich-Körner-Straße nach rechts auf die Tatzendpromenade auffahren. Hierbei übersah der Mann die Radlerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht und wurde zur Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Hermsdorf

Kurz nach 22 Uhr mussten am Mittwoch Feuerwehr und Polizei in die Rudolf-Breitscheid-Straße nach Hermsdorf ausrücken. Zeugen hatten über einen brennenden Restmüllcontainer informiert. Nach ersten Erkenntnissen öffnete ein unbekannter Berechtigter den Einwurfschacht des Müllcontainers, welcher mit einem Schloss gesichert war. Im Anschluss wurde Müll entsorgt, worunter sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zumindest glimmender Gegenstand befand. Dies reichte aus, dass das Innere des Containers in Brand geriet und der Container vollständig zerstört wurde. Eine Anzeige wurde gefertigt. Weitere Schäden sind nicht entstanden.