Unbekannte haben eine Kita in Altenburg mit Hakenkreuzen beschmiert. (Symbolbild)

Altenburg. Unbekannte haben an eine Altenburger Kita rechtsradikale Symbole geschmiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hakenkreuze an Kindergarten in Altenburg geschmiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hakenkreuze an Kindergarten in Altenburg geschmiert

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag Wände einer Kindertagesstätte in Altenburg mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, hätten der oder die Täter unter anderem Hakenkreuze an die Kita in der Liebermannstraße geschmiert. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 03447/4710 entgegen.