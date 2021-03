Halbes Kilo Drogen bei Kontrolle an der A 4 bei Jena beschlagnahmt

In diesem Fahrzeug fand die Polizei bei einer Kontrolle an der A 4 bei Jena Amphetamine.

Jede Menge Drogen dabei hatten vier Personen, die am Donnerstag von der Autobahnpolizei an der A 4 bei Jena kontrolliert wurden. Die Beamten zogen einen Mercedes-Transporter aus dem Verkehr, der in Richtung Frankfurt unterwegs war. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden mehrere Behältnisse mit einer pulverförmigen Substanz gefunden. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um Amphetamin handelt, wovon insgesamt 500 Gramm im Wagen versteckt wurden, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Die Drogen wurden sichergestellt und der 39-jährige Fahrer vorläufig festgenommen, da sich gegen ihn der Verdacht des Besitzes illegaler Betäubungsmittel in nicht geringer Menge richtete. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben, da kein weiterer Haftgrund gegen den Mann vorlag.