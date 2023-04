Der Mann befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde zunächst mit aufs Polizeirevier genommen. (Symbolbild)

Halbnackter Mann schreit und tritt am Brauhof in Apolda um sich

Apolda. Ein 24 Jahre alter Mann fiel am Donnerstag in Apolda durch sein Verhalten negativ auf. Die Polizei nahm ihn zunächst mit auf die Wache.

Am Donnerstagmittag fiel ein 24 Jahre alter Mann in Apolda am Brauhof durch lautes Geschrei und seine sparsamen Kleidung auf. Laut einer Polizeimeldung wurde das Ordnungsamt auf den Mann aufmerksam, weil er lautstark schrie und um sich trat.

Der nur mit einer Hose bekleidete Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und in einer psychischen Ausnahmesituation. Die herbeigerufene Polizei habe den Mann zu seinem und dem Schutz anderer mit zur Polizeiinspektion genommen.

Auch in Gewahrsam habe er sich nicht beruhigt. Er habe seinen Kopf gegen eine Wand gestoßen, so dass er unter polizeilicher Begleitung durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Weimar gebracht wurde.

