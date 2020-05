Meiningen. Der Mann flüchtete in Meiningen nach seiner Tat. Doch eine Sache hatte er nicht bedacht.

Halbnackter Mann springt auf Straße und tritt gegen Autospiegel

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr fuhr ein 44-jähriger Mann in Meiningen in der Henneberger Straße, als plötzlich eine zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann ohne Oberbekleidung auf die Straße sprang und gegen den Seitenspiegel trat. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, wurde er von der aggressiven Person ins Gesicht geschlagen, wodurch er eine leichte Prellung davontrug, weiterhin wurde die Brille beschädigt.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnte die Person flüchten. Durch eine intensive Suche im Umfeld konnten in unmittelbarer Nähe der Tat das Fahrrad sowie der Rucksack des Mannes gefunden und sichergestellt werden. Im Rucksack befand sich neben der Geldbörse auch der Ausweis des Täters. Am Samstagmorgen rief der nun namentlich bekannte Beschuldigte auf der Polizei an und wollte den Diebstahl seines Fahrrades und seines Rucksackes anzeigen.

Nach Konfrontation mit den festgestellten Tatsachen knickte der Beschuldigte ein und gab zu, in der Nacht etwas „Dummes“ getan zu haben.

