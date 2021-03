Hildburghausen Mann findet in Hildburghausen vor Polizeiinspektion Mobiltelefon. Am 15. März wandert es ins Fundbüro

Der Countdown läuft: Bis zum 15. März hat ein Handy-Besitzer jetzt Zeit, um sein verlorenes Gerät bei der Polizei in Hildburghausen abzuholen. Tut er das nicht, wandert das Gerät ins Fundbüro.

Ein Mann hatte das Handy am Mittwochmorgen vor der Polizeiinspektion in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen gefunden und dort abgegeben. Der rechtmäßige Eigentümer kann es sich mit einem entsprechenden Nachweis nun in der Dienststelle abholen.