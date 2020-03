Hausdurchsuchung in Jena nach Überfall

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hausdurchsuchung in Jena nach Überfall

Zu einer Hausdurchsuchung kam es am Donnerstag bei zwei Aktiven aus der Jenaer Fußballfanszene im Alter von 22 und 23 Jahren. Sie waren im Verdacht, an einem tätlichen Übergriff auf ein junges Paar am 1. März beteiligt gewesen zu sein. Das Paar war gegen 4 Uhr auf dem Heimweg von einem Tanzlokal und wurde von fünf unbekannten Täter überfallen, mit Schlägen und Fußtritten attackiert. Die junge Frau musste medizinisch versorgt werden.

Zwei der Täter konnten nach Zeugenhinweisen ausfindig gemacht und eine Hausdurchsuchung zum Auffinden von Beweismitteln durchgeführt werden. Für die Durchsuchung der Wohnung von der 23 Jahre alten Frau und dem 22 Jahre alten Mann lag ein richterlicher Beschluss vor.