Havarie-Chaos in Jena: Gasleitungsleck und Wasserrohrbruch führen zu Großeinsätzen

Jena. Am Mittwoch hat die Feuerwehr in Jena einen Kindergarten wegen austretender Gase evakuiert. Eine Straße ist nach einem Rohrbruch voll gesperrt.

Wegen austretender Gase aus einer beschädigten Leitung sind am Mittwochvormittag ein Kindergarten und ein Seniorenheim in Jena zeitweise evakuiert worden. Nach Angaben der Stadtwerke Jena war es bei unsachgemäßen Schachtarbeiten in der Dammstraße gegen 10 Uhr zu einem etwa 30 Zentimeter langen Riss in der Leitung gekommen. Der typische Geruch des ausströmenden Gases sei im Umfeld deutlich wahrnehmbar gewesen.

Mehrere Gebäude seien mithilfe der Feuerwehr kurzfristig geräumt worden, darunter auch die Senioreneinrichtung und der Kindergarten "Fröbelhaus". Nachdem die beschädigte Stelle nach eineinhalb Stunden zunächst provisorisch abgedichtet worden war, konnten alle Betroffenen in ihre Häuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Fünf Gebäude waren zeitweise ohne Gasversorgung. Seit 15 Uhr werden aber alle Kunden wieder mit Erdgas versorgt. Die beschädigte Gasleitung sei auf einer Länge von anderthalb Metern ausgetauscht worden.

21 Mehrfamilienhäuser nach Rohrbruch ohne Trinkwasser

Gegen 11.45 Uhr ist es unabhängig davon zu einem Rohrbruch in der Friedrich-Engels-Straße gekommen. Dort seien 21 Mehrfamilienhäuser zwischen Kernbergstraße und Am Kochersgraben ohne Trinkwasserversorgung gewesen. Der Korrosionsschaden an einer Stahlleitung hat die Haverie ausgelöst, teilten die Stadtwerke Jena mit.

Inzwischen habe die Schadstelle gefunden und freigelegt werden können. Aktuell werde daran gearbeitet, ein etwa 2,5 Meter langes Stück Trinkwasserleitung auszutauschen. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis zu drei Stunden dauern. Bis die Wasserversorgung wieder gewährleistet werden kann, stehen in der Friedrich-Engels-Straße 43 und 20 Wasserwagen für die Kunden bereit.

Die Stadtwerke Jena Netze weisen darauf hin, dass nach Wiederinbetriebnahme der Leitung vorübergehend Trübungen des Trinkwassers auftreten können. Diese werden durch in den Leitungen aufgewirbelte Eisenpartikel verursacht und sind gesundheitlich unbedenklich. In der Regel verschwinden sie nach kurzer Zeit wieder.

Die Kunden werden gebeten, bei aufkommenden Trübungen zunächst abzuwarten und das Wasser laufen zu lassen, bis es wieder klar aus der Leitung kommt. Empfohlen wird außerdem eine Kontrolle und Rückspülung des Hauswasserfilters durch den Eigentümer. Verschwinden die Trübungen dennoch nicht, ist die Leitstelle der Stadtwerke Jena Netze unter Tel.: 03641 / 688 888 zu informieren.

Vollsperrung und Änderungen im Busverkehr

Die Friedrich-Engels-Straße bleibe zunächst weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Der starke Wasseraustritt hat zu Unterspülungen und Setzungen in der Straße geführt. Im betroffenen Bereich gebe es einen schlechten Baugrund und einen Wechsel von Pflaster zu Asphalt. Gemeinsam mit dem Kommunalservice Jena wollen die Stadtwerke Jena Netze am morgigen Donnerstag zur Wiederherstellung der Straßendecke beraten.

Die Buslinie 16 des Jenaer Nahverkehrs ins Ziegenhainer Tal, in Richtung Mühltal/Cospeda/Isserstedt starte und ende zunächst weiterhin im Stadtzentrum. Auf dem Abschnitt Stadtzentrum – Ziegenhain werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

