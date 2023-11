Hildburghausen: Erst mit Messer gedroht, dann unterm Bett versteckt

Hildburghausen. Ein 30 Jahre alter Mann, der in einem Einkaufsmarkt Alkohol klauen wollte, griff den Filialleiter an, um sich später vor der Polizei unter seinem Bett zu verstecken.

In Hildburghausen hat ein 30-Jähriger versucht, Alkohol aus einem Markt in der Schleusinger Straße zu entwenden. Er war zusammen mit einer Frau in dem Laden und steckte sich die Flaschen in den Rucksack. Als ein Mitarbeiter ihn nach dem Kassenbereich auf den Diebstahl ansprach, bezahlte die Begleitung des Mannes die Getränke, um weiteren Ärger zu vermeiden.

Doch damit war der Fall nicht erledigt. Der Marktleiter wollte dem Mann nun Hausverbot erteilen und fragte nach den Personalien. Daraufhin habe der Mann laut Meldung der Polizei sofort ein Cuttermesser gezogen und sei auf den Filialleiter losgegangen. Dieser habe sich daraufhin mit Tierabwehrspray zur wehr gesetzt. Anschließend sei das Paar geflohen.

Nun wollte die Polizei den Mann in den eigenen vier Wänden aufsuchen. Direkt vor dem Haus seien den Beamten dann zwei weitere Zeugen entgegengekommen, die nach einem Wortgefecht ebenfalls von dem Mann mit dem Messer bedroht worden waren. Die Polizisten klingelten nun an der Wohnung des Mannes. Als die Polizei schon den Schlüsseldienst holen wollte, weil niemand öffnete, trat die Frau aus dem Supermarkt an die Pforte. Sie erzählte den Beamten, dass der Gesuchte nicht hier sei. Davon hätten sich die Polizisten allerdings nicht beeindrucken lassen und fanden nach kurzer Suche den Mann unter dem Bett vor. Er wurde in Handschellen zur Dienststelle gebracht und sieht sich nun mehreren Anzeigen gegenüber.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.