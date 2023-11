Hilfsbereitschaft von dreistem Dieb ausgenutzt – Aggressive Ladendiebin gefasst – Radfahrerin angefahren und abgehauen

Jena. Besonders dreist nutzte ein Dieb die Hilfsbereitschaft eines Mannes aus. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Kurz weggeschaut und schon fehlte der Einkauf: So erging es nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag einem 47-Jährigen im Stadtzentrum von Jena. In der Tiefgarage eines Einkaufscenters in der Goethestraße wollte der Mann gerade einem älteren Ehepaar helfen und stellte dafür das vorher teuer erworbene Parfum sowie weitere Gegenstände vor dem Kassenautomaten ab. Diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit machte sich ein 72-Jähriger zunutze. Er entwendete den gesamten Einkauf und fuhr damit nach Hause. An der Wohnanschrift konnte die Polizei den Dieb anschließend stellen, der die Tat daraufhin einräumte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Aggressive Ladendiebin leistet massiven Widerstand

In einem Einkaufszentrum in der Jenaer Keßlerstraße wurde am Donnerstagnachmittag eine amtsbekannte 32-jährige Ladendiebin erwischt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Frau aus einem Supermarkt mehrere Artikel eingesteckt und wurde daraufhin durch einen Zeugen angesprochen. Durch Schläge und Tritte versuchte die 32-Jährige aus dem Laden zu flüchten. Mehrere Zeugen konnten sie Frau jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Als die Polizisten eintrafen, beleidigte die Ladendiebin diese und leistete während der folgenden Maßnahmen massiven Widerstand. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 1,59 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde die 32-Jährige zur Dienststelle gebracht.

Radfahrerin angefahren und abgehauen

Am Donnerstagvormittag ist bei einem Verkehrsunfall in Jena ein Pkw mit einer Fahrradfahrerin kollidiert. Laut Polizei wollte der Autofahrer mit seinem Ford aus der Jenergasse in den Fürstengraben einbiegen und übersah dabei die 60-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Ohne einen Austausch von Personalien sei der Mann einfach davon gefahren. Er konnte später jedoch gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,18 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

