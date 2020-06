Sorge-Settendorf. Die Ermittlungen zur Brandursache in dem kleinen Ort nahe Teichwolframsdorf haben begonnen.

Hof in Sorge-Settendorf steht in Flammen

Am Dienstagnachmittag brach ein Feuer auf einem Hof in Sorge-Settendorf aus. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort, um dem Brand Herr zu werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Dachstuhl, von dem der Brand ausging, in Flammen.

Die beiden Bewohner, 80 und 81 Jahre alt, konnten sich nach einigen vergeblichen Löschversuchen unverletzt aus dem Haus retten. Dennoch wurden sie medizinisch untersucht.

In den Abendstunden konnten die Kameraden den Brand unter Kontrolle bringen. Um ein erneutes Aufflammen von Glutnestern zu verhindern, wurde eine Giebelseite des Hauses abgerissen. Die Wehren stellte eine Brandwache auf, um zu kontrollieren, dass es nicht erneut zum Brand kommt.

Die Ermittlungen zur Brandursache haben nun begonnen. Das Haus sei laut Polizeimeldung nicht mehr bewohnbar.

Feuer auf Drei-Seiten-Hof in Sorge-Settendorf Feuer auf Drei-Seiten-Hof in Sorge-Settendorf In der Gemeinde Sorge-Settendorf im Landkreis Greiz brannte am Dienstag ein Gebäude auf einem Drei-Seiten-Hof ab. Verletzt wurde niemand. Foto: Bodo Schackow

