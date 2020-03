Einbrecher verursachten in einer Firma in der Erfurter Innenstadt einen hohen Sachschaden.

Erfurt. In Erfurt brachen unbekannte in eine Firma ein. Nach erster Erkenntnis wurde dort nichts gestohlen. Der Sachschaden belaufe sich aber auf 30.000 Euro.

Diebe verursachen hohen Sachschaden in Erfurter Firma und stehlen nichts

Am Dienstagnacht brachen Unbekannte Diebe in eine Firma in der Erfurter Innenstadt ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und gelangten in mehrere Büros, wie die Polizei Erfurt mitteilt. Außerdem hätten die Diebe einen Pulverfeuerlöscher entleert, heißt es. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden sei mit rund 30.000 Euro jedoch beträchtlich.

