Holzlaster verursachen Unfall im Hexengrund und fahren weiter

Die Polizei kontrolliert einen Holzlaster. Zwei solcher Transporter waren am Dienstag an einem Unfall bei Beutelsdorf beteiligt.

Zeutsch/Beutelsdorf Pkw fährt nach Ausweichmanöver zwischen Zeutsch und Beutelsdorf auf - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Dienstag gegen 16.50 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Zeutsch und Beutelsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher danach vom Unfallort entfernte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Das teilte die Saalfelder Polizei am Mittwoch mit.

Pkw-Fahrerin weicht auf den Randstreifen aus

Zwei Pkw, besetzt mit einer 39-jährigen Fahrerin und einem 60-jährigen Fahrer, fuhren im Hexengrund hintereinander von Zeutsch kommend in Richtung Beutelsdorf. In einer Kurve kamen den beiden Fahrern zwei Holzlaster entgegen, welche sich im Gegenverkehr befanden. Aus diesem Grund musste die 39-Jährige auf den Randstreifen ausweichen. Der dahinter befindliche 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 39-Jährigen auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden und der Pkw des 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Die beiden Holzlaster fuhren weiter, ohne anzuhalten. Aus diesem Grund werden nun die Fahrer der Holzlaster gesucht. Diese oder auch andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter Telefon 03671-560 zu melden.