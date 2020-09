Bei seinem Spaziergang mit einem 18-Jährigen biss ein Hund eine Frau und verletzte sie am Oberarm (Symbolbild).

Lauscha. Bei seinem Spaziergang mit einem 18-Jähriger griff ein Hund unvermittelt eine Frau an. Sie musste zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Am Montagnachmittag biss ein Hund eine Fußgängerin in der Oberlandstraße in den Oberarm und verletzte sie. Nach Angaben der Polizei war ein 18-Jähriger mit dem Bullterrier unterwegs, als er die Frau plötzlich angriff.

Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Sie erstattete Anzeige gegen den 18-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

