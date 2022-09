Hund beißt Mann in Sondershausen ins Ohr

Sondershausen. Ein 27-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag in Sondershausen von einem Hund ins Ohr gebissen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagnachmittag kam es in Sondershausen zu einem Zwischenfall mit einem Hund. Laut Polizei spielte ein 27-Jähriger mit dem Vierbeiner, als dieser plötzlich im Eifer des Gefechts dem Mann ein Stück seines Ohrs abbiss. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

