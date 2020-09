ICE kollidiert mit Schafherde: Zahlreiche Tiere sterben

Am Mittwoch (23.09.2020) kam es auf der ICE Strecke zwischen München und Berlin zum Zusammenstoß zwischen einem ICE und einer Schafherde.

Am Mittwochvormittag ist ein ICE mit hoher Geschwindigkeit mit einer herrenlosen Schafherde auf den Gleisen vorm Tunnel Müß im Landkreis Sonneberg kollidiert. Rund 20 Tiere der Agrargenossenschaft Schalkau seien laut Informationen bei dem Unglück erfasst und getötet worden.

Laut Informationen befanden sich die Tiere unmittelbar vor dem Eingang zum Tunnel Müß im Landkreis Sonneberg, als sich der Zug mit hoher Geschwindigkeit näherte und die Tiere erfasste. Foto: News5 / Ittig

In Absprache mit der Deutschen Bahn wurde der Zugverkehr nicht eingestellt, jedoch mussten die ICE in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbei fahren. Ein Notfallmanager der Bahn sowie die Feuerwehr sind aktuell vor Ort.

