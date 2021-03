Ilmenau: Polizei findet Automatenknacker

Ilmenau. Die Polizei hat zwei Männer, die vor einem Jahr in Ilmenau einen Zigarettenautomaten knackten, gefunden.

Ein knappes Jahr danach hat die Polizei zwei Automatenknacker gefunden. Demnach hatten zwei Männer, 30 und 43 Jahre alt, im April des letzten Jahres einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand befestigt war, in der Oehrenstöcker Straße gestohlen. Laut Polizei brachten die Diebe den Automaten in einen Keller in der Karl-Liebknecht-Straße. Sie erbeuteten Zigaretten, sowie Münzgeld im Gesamtwert von etwa 400 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2500 Euro geschätzt. Eine Anwohnerin fand den Automaten im Keller des Mehrfamilienhauses und informierte die Polizei. Die konnte einige Spuren sichern. Das Landeskriminalamt Thüringen wertete die Spuren aus und fand die Namen der beiden Männer. Nach deren Wohnadresse musste nicht gesucht werden. Die Männer sind wegen anderer Delikte zwischenzeitlich im Gefängnis gelandet.