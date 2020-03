Ilmenau. Feuerwehr rückte zu Brand in der Geschwister-Scholl-Straße aus

Ilmenau: Schneidebrett auf heißer Herdplatte entzündet

Am Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei gegen 12 Uhr zu einem Wohnblock in der Geschwister-Scholl-Straße an. Dort war ein Schneidebrett aus Plastik auf einer heißen Herdplatte geschmolzen und hatte sich entzündet. Die Wohnungsinhaberin konnte den Brand aber selber löschen, verständigte dennoch die Feuerwehr. Die konnte Entwarnung geben. Nach gutem Durchlüften der Wohnung konnte die Bewohnerin wieder zurück.