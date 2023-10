International gesuchter Straftäter nach Unfall in Südthüringen festgenommen

Piesau. Im Landkreis Sonneberg verunglückt ein 46-Jähriger mit dem Motorrad und wird schwer verletzt. Als die Polizei seine Identität ermittelt, wird er verhaftet.

Im Landkreis Sonneberg konnte die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festnehmen. Der 46-Jährige war am 23.Oktober auf der Straße zwischen Ernstthal und Piesau mit dem Motorrad gestürzt und musste wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zunächst war die Identität des Mannes unklar. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten Ermittlungen ergeben, dass der Mann aus der Slowakei stamme und gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vorliege. Daraufhin wurde er verhaftet.

Nach einem richterlichen Beschluss werde der 46-Jährige nun den Behörden in der Slowakei übergeben. Ungeachtet dessen werde im Zuge des Verkehrsunfalls gegen ihn unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung, Diebstahl, Verstoß gegen die Abgabeordnung sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Behandlung seiner Verletzungen werde jetzt in einem Haftkrankenhaus fortgesetzt.

