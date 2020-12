Jäger setzt bei Neuhaus am Rennweg eigenen Hochstand mit Heizgerät in Brand

In der Nähe von Neuhaus am Rennweg hat ein Jäger seinen eigenen Hochstand versehentlich in Brand gesteckt. Der 54-Jährige habe am Freitagnachmittag ein Heizgerät auf dem Hochsitz in Betrieb genommen, teilte die Polizei am Montag mit. Allerdings ließ er das Gerät für etwa eine Stunde unbeaufsichtigt zurück. Als er zu dem Hochstand zurückkehrte, stand dieser in Flammen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer den Angaben nach schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: