Jena: Ohne Führerschein und betrunken Auto gefahren

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Bürgelschen Straße in Jena wurde am Sonntagnachmittag auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Tankstelle Bier holte und dann mit einem Toyota davon fuhr.

Laut Polizeimitteilung sei auffällig gewesen, dass der Mann bereits sehr nach Alkohol gerochen habe.

In der Löbichauer Straße hielt ihn die Polizei an: Nicht nur, dass er eine Führerscheinsperre hat, pustete er zudem stattliche 2,55 Promille. Er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum gebracht. Den 65-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

