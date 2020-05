Jena: Probefahrt endet in der Leutra

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagabend zwei Männer, die am Cospedaer Grund mit einem Peugeot in die Leutra fuhren, dort stehen blieben und dann aus dem Auto flüchteten. Die gerufenen Beamten fanden den Zündschlüssel im Auto stecken und konnten einen der Männer, einen 39-Jährigen, schnell auffinden.

Dieser gab an, das Auto gerade gekauft zu haben und von einem 55-jährigen, dem Mitinsassen im Auto, instand setzen lassen zu wollen. Die beiden waren gerade auf der Probefahrt unterwegs, die in der Leutra endete.

Grund für den Unfall war ein Bremsversagen, weshalb das Auto im Straßengraben beziehungsweise der Leutra hängen blieb.

Jenaplan-Schule beschmiert

Die Grundschule Jenaplan in der Tatzendpromenade wurde von Unbekannten großflächig mit roter Sprühfarbe verunstaltet. Die Polizei meldet, dass mehrere Sprüche, teils mit politisch orientiertem Hintergrund, in bis zu sechs mal zwei Meter großen Schriftzügen angebracht worden. Gemeldet wurde der Vorfall am Dienstagmorgen.

Werkzeug und Anglerausrüstung gestohlen

Aus einer Garage in der Camburger Straße entwendeten Unbekannte Werkzeug und Anglerausrüstung im Wert von 2000 Euro. Gemeldet wurde der Vorfall am Dienstag.

Unbekannte hätten dabei des Garagentor gewaltsam aufgehebelt, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

