Jugendliche bauen berauscht Autounfall in Erfurt und werden schwer verletzt

Berauscht Unfall gebaut

Eine 19-Jährige fuhr unter dem Einfluss von Rauschgift in der Nacht auf Freitag durch Linderbach. Als sie über einen Bordstein an der Straße "Hinter den Wänden" fuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um die eigene Achse und kollidierte mit einem Betonpfeiler, bevor sie 80 Meter weiter zum Stehen kam, heißt es in der Polizeimeldung.

Sie und ihre 18-jährige Beifahrerin, ebenfalls berauscht, wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Auto ohne Räder zurückgelassen

Ein Auto wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich Julius-Leber-Ring in Erfurt von Dieben aufgebockt. Sie demontierten die Kompletträder samt Felgen und verschwanden unbemerkt. Diese haben laut Polizeimeldung einen Wert von 1000 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden an der Hinterachse des Fahrzeugs.

Aggressive Betrunkene

Beamte versuchten Donnerstagabend eine 46-jährige zu beruhigen, die im betrunkenen Zustand die Scheibenwischer am Auto ihres Ex-Partners abknickte. Die Frau verhielt sich jedoch so aggressiv, dass sie gefesselt werden musste.

Als die Beamten mit der Betrunkenen zum Streifenwagen gingen, trat sie gegen die Heckklappe und beschädigte das Polizeiauto. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

weitere Polizeimeldungen:

