Jugendlicher Mopedfahrer in Bad Langensalza schwer verletzt - Betrunkener Radfahrer unterwegs

Bad Langensalza: Mopedfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Mopedfahrer fuhr am Montag auf ein vor ihm haltendes Fahrzeug auf, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Der Kradfahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Tonnaer Straße in Bad Langensalza unterwegs und bemerkte zu spät, dass eine 24-jährige in ihrem Golf verkehrsbedingt vor ihm hielt, meldet die Polizei. Er kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Golf auf. Dabei stürzte er von seinem Zweirad und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 24 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock.

Görmar: Fahrradfahrer mit ordentlich Alkohol intus

Ein 39-jähriger Radfahrer flüchtete am Montagabend in der Sondershäuser Landstraße zunächst vor einer Polizeikontrolle. Die Beamten konnten den Radfahrer jedoch kurze Zeit später in der Neuen Brückenstraße ausfindig machen, wie er sein Rad schob. Ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille, weshalb dem Mann nun eine Anzeige droht.

