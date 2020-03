Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendlicher stellt sich selbst bei der Bundespolizei

Ein 17-Jähriger meldete sich Donnerstagabend bei den Bundespolizisten am Bahnhof Meiningen und gab an, verfolgt zu werden. Er habe einen nervösen Eindruck gemacht, heißt es in der Polizeimeldung. Bei der Aufnahme der Personalien stellte die Polizei fest, dass nach dem 17-jährigen Deutschen gesucht werde. Das Amtsgericht Kassel hatte einen Haftbefehl gegen ihn wegen zweier Raubstraftaten erlassen. Am Freitag wurde der Jugendliche dem Haftrichter vorgeführt und kam in die Jugendarrestanstalt Arnstadt, heißt es in der Meldung weiter.