Jugendlicher von Duo zusammengeschlagen - Mutter klärt die Situation

Hachelbich: Jugendlicher zusammengeschlagen

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag in der Lindenstraße von einer 34-jährigen Frau und ihrem 23-jährigen Begleiter körperlich attacktiert. Beide sollen auf das Opfer eingeschlagen und es gewürgt haben.

Beide flüchteten, als die Mutter des Opfers hinzu kam. Sanitäter kümmerten sich um den verletzten Jugendlichen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Bad Frankenhausen: Unter Drogen unterwegs

Bei der Kontrolle einer 23-jährigen Skoda-Fahrerin verlief der Drogenvortest positiv. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Autos einen Schlagring und geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Schönfeld: Ohne Führerschein

Ein 39-Jähriger wurde in seinem Audi am Donnerstagabend in Schönfeld bei Artern gestoppt. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz seinen Führerschein bereits 2014 abgegeben hatte und entsprechend ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

