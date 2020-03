Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf junge Frau in Jena eingetreten und diese dabei verletzt

Am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr griffen im Fußweg kurz vor dem Jenaer Westbahnhof mehrerer Täter ein junges Paar an. Die beiden waren von einem Club in der Nähe des Westbahnhofs unterwegs in Richtung Otto-Schott-Straße, als sie plötzlich fünf Personen bemerkten, welche ihnen folgten.

Auch Mann getreten und geschlagen

Unvermittelt wurden der 29-jährige Mann und seine 23-jährige Begleiterin attackiert, wobei zunächst eine Frau aus der Gruppe mehrfach auf die Geschädigte einschlug, so dass diese zu Boden ging. Am Boden liegend wurde die Frau dann auch von den übrigen Männern geschlagen und getreten, so dass eine medizinische Versorgung notwendig wurde.

Auch der junge Mann wurde geschlagen und getreten, konnte jedoch die Angriffe abwehren und blieb unverletzt. Die Täter konnten durch die Polizei vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

