Kanufahrer entdeckt Leiche in der Saale

Naumburg. In der Saale bei Naumburg ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden.

Ein Kanufahrer hat in der Saale bei Naumburg einen leblosen Mann entdeckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Leiche am Samstagnachmittag von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen. Es handele sich um einen 62 Jahre alten Mann, der zuvor bereits vermisst gemeldet worden war.

Die Polizei hatte nach dem Mann laut Mitteilung bereits gesucht und dafür auch einen Hubschrauber eingesetzt. Wie und warum der Mann starb, ließ die Polizei zunächst offen. Hinweise auf eine Straftat gebe es allerdings bisher nicht.