Erfurt. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer lieferte sich in der Nacht auf Donnerstag in Erfurt-Stotternheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Keine Kfz-Zeichen am Pkw: 26-Jähriger flüchtet vor Polizeistreife

Wie die Polizei am Donnerstag informiert, war das Auto des 26-Jährigen einer Streife aufgefallen, da am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Als diese den Mann in Stotternheim zur Kontrolle anhalten wollte, ignorierte der 26-Jährige die Anhaltesignale und flüchtete stattdessen.

Während seiner Flucht vor der Polizei hatte er das Fahrzeuglicht ausgeschaltet. Mit „extrem hoher Geschwindigkeit“ fuhr er mit seinem Auto durch die Dunkelheit. An einem Feldweg versuchte abzubiegen, was dem 26-Jährigen allerdings misslang.

Sein Auto geriet ins Schleudern und kam erst auf einem Feld zum Stehen. Der 26-Jährige Fahrer und die zwei Insassen blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen mehrerer Straftaten.