Keine Spielzeug: Fahrradfahrer hat eine auf den ersten Blick scharfe Waffe bei sich

Eine Gasdruckwaffe hatte ein Fahrradfahrer in Meiningen dabei (Symbolfoto).

Meiningen. Eine Gasdruckwaffe, die von einer scharfen Schusswaffe auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden war, sorgte in Meiningen für einen Polizeieinsatz.

Bei einer Routinekontrolle fiel der Polizei am Freitag gegen 20.30 Uhr ein 20-Jähriger auf, der in Meiningen mit seinem Fahrrad unterwegs war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte er griffbereit eine Gasdruckwaffe bei sich, die von einer scharfen Schusswaffe auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden war.

Die frei verkäufliche Waffe bedarf zum ordnungsgemäßen Führen einen kleinen Waffenschein - den hatte der junge Mann aber nicht. Die Polizei stellte die Waffe sicher und der 20-Jährige, der die Gasdruckwaffe als eine "Spielzeugwaffe" bezeichnete, erhielt eine Anzeige.

Als bloßes Spielzeug gelten schusswaffenähnliche Gegenstände aus gutem Grund jedoch nur dann, wenn sie eine äußerst geringe Mündungsenergie der Geschosse aufweisen und zudem keine Anscheinswaffe darstellen. Beides war jedoch nicht der Fall.