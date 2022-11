Kind mit Fahrrad von Auto erfasst - Achtjähriger bei Unfall in Südthüringen schwer verletzt

Sachsenbrunn. Schwere Verletzungen hat ein Achtjähriger am Sonntag bei einem Unfall in Südthüringen erlitten. Er war zuvor mit einem Auto zusammengestoßen, als er mit seinem Rad in der Dunkelheit aus einer Einfahrt fuhr.

Unachtsamkeit eines Achtjährigen hat am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall in Sachsenbrunn geführt. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr der Junge in der Dunkelheit mit seinem Rad aus einer Einfahrt und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Das Fahrrad schleuderte anschließend gegen ein weiteres Auto und beschädigte dieses.

Der Rettungswagen brachte das schwer verletzte Kind ins Klinikum.

