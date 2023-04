Kinder in Jena mit Messer bedroht – Streit um Bier eskaliert mit Schlagstock und Tritten

Jena. Drei Kinder sind von einer Gruppe mit einem Messer bedroht worden. Bei einem Streit um Bier sind zudem zwei Personen verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena:

Am Freitagabend sind in Jena drei 11-Jährige im Bereich des Löbdergrabens von Unbekannten bedroht worden. Laut Polizei saßen die Jungen auf einer Parkbank und spielten Musik über einen Lautsprecher ab. Gegen 17 Uhr kam eine vierköpfige Gruppe unbekannter Jugendlicher auf die Jungen zu und es kam aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Streit, in dessen Verlauf einer der Jugendlichen die Kinder mit einem Taschenmesser bedrohte. Verletzt wurde niemand.

Es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

Garageneinbruch entpuppt sich als tierische Überraschung

Am Sonntagmorgen meldete sich eine Garagenbesitzerin bei der Polizei in Jena, um einen Einbruch in in ihre Garage mitzuteilen. Bei der Prüfung vor Ort stellten die Polizisten jedoch aufgrund eindeutiger Spuren fest, dass es sich bei dem Einbrecher um einen Waschbären gehandelt hatte, der scheinbar in der Garage eingeschlossen war und bei seinen Befreiungsversuchen diverse Kabel sowie Gummidichtungen der Garagentür beschädigt hatte.

Dem Tier selbst war die Flucht bereits geglückt, sodass kein Täter mehr auf frischer Tat gestellt werden konnte und eine Rettung aus der Garage ebenso nicht mehr notwendig war.

Streit um Bier eskaliert mit Schlagstock und Tritten

Am Samstagabend sind drei Personen im Jenaer Paradiespark von Unbekannten attackiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Drei mit einem Bierkasten im Gepäck gegen 19.30 Uhr den Park in Richtung Paradiesbahnhof verlassen und wurden dabei von drei Unbekannten verfolgt. Diese versuchten sodann in den Besitz des Bierkastens zu kommen. Daraufhin kam es zum Streit.

Dabei schlug einer der Unbekannten einen 24-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf, striff diesen jedoch nur so, dass der Mann zu Boden ging. Daraufhin traten mehrere Angreifer auf den am Boden liegenden ein und verletzten ihn dadurch leicht. Ein weiterer 24-Jähriger, der seinem Freund helfen wollte, sei ebenfalls durch Tritte der Unbekannten leicht verletzt worden.

Erst durch das Eingreifen eines Passanten ließen die Unbekannten von den drei Personen ab, griffen sich zwei Bierflaschen aus dem Kasten und liefen zurück ins Paradies.

Es werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen.

