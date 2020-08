Missbrauchsverdacht gegen 22-jährigen Erfurter

Das Foto der Polizei zeigt einen Serverraum im Keller des Hauptverdächtigen im Münster-Verfahren. In Münster hat die Polizei Fälle von Kindesmissbrauch aufgedeckt, deren Ausmaß noch völlig offen ist. Nach Durchsuchungen an zwölf Orten stellte die Behörden Festplatten und Datenträger mit mehr als 500 Terabyte hochprofessionell verschlüsselten Materials sicher. (Archiv)

Erfurt/Pirna/Köln/Münster. Am Dienstag wurde ein 22-jähriger Mann aus Erfurt festgenommen, der einen Jungen missbraucht haben soll, der auch in Verbindung mit den Pädophilen von Münster steht.

Ein 22-jähriger Erfurter ist am Dienstag diese Woche in Kassel (Hessen) festgenommen worden. Gegen ihn liege ein Haftbefehl vom Amtsgericht Köln vor, wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs in einem Fall und des Besitzes kinderpornografischen Materials, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Freitag dieser Zeitung.

Der Missbrauch eines Jungen unter 14 Jahren soll sich im April des Vorjahres im sächsischen Pirna zugetragen haben. Zudem wird gegen den Mann ermittelt, weil er kinderpornografisches Materials sogar bis März dieses Jahres besessen haben soll.

Am Dienstag wurde zudem in Dresden ein weiterer Mann wegen des Verdachts des Kindesmissbrauchs in mehreren Fällen sowie des Besitzes kinderpornografischen Materials festgenommen. Der 55-Jährige stammt aus Pirna. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln, besteht in einem Fall der Verdacht dass beide Männer denselben Jungen missbrauch haben könnten.

Der Mdr hatte zuerst über die Festnahmen berichtet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln, mit Spezialisierung auf Cybercrime, stehen in Verbindung mit dem im Juni aufgedeckten Missbrauchsskandal von Münster. Es bestehe der Verdacht dass drei Jungen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren deutschlandweit missbraucht wurden einer von ihnen offenbar auch im sächsischen Pirna.

Auf die Spur der beiden Verdächtigen seien die Ermittler bei der Auswertung von Internetkommunikation gekommen. Die Festgenommenen sollen vorerst vernommen werden. Ob die Staatsanwaltschaft Köln das Verfahren dann weiter führt oder die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften, beispielsweise in Erfurt, sei derzeit noch nicht entschieden, so der Sprecher.

