Kirche in Eisenach mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert

Die Kreuzkirche in Eisenach. (Archivfoto)

Eisenach. In Eisenach wurde eine Kirche großflächig mit verschiedenen Zeichen, Symbolen und Schriftzügen, unter anderem mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen besprüht.

Die Kreuzkirche in Eisenach wurde mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten Unbekannte in den letzten Tagen drei Außenwände auf einer Gesamtlänge von ca. zehn Metern mit verschiedenen Zeichen, Symbolen und Schriftzügen, unter anderem mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen besprüht.

Der Tatzeitraum könne aktuell nicht näher eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen.

Bereits im April gab es es auf dem alten Friedhof an der Kirche großflächige Schäden durch Schmierereien.