Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiner Ausreißer wird für kurze Zeit Polizeihund

In Bad Salzungen haben Polizisten einen ausgebüxten Vierbeiner mit zur Dienststelle genommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, machten Passanten die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag in Bad Salzungen auf den Hund ohne Herrchen aufmerksam.

Der Besitzer des noch jungen Cavalier King Charles Spaniel konnte weder durch Ermittlungen der Polizei, noch durch Aufsuchen eines Tierarztes kurzfristig ermittelt werden. Kurzerhand wurde der kleine Hund zur Polizeidienststelle gebracht und versorgt.

„In der beheizten Garage durfte der Kleine es sich erst gemütlich machen dann auch noch die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht kennenlernen“, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später kam schon die Hundehalterin und konnte ihren Vierbeiner wieder wohlbehalten in Empfang nehmen.

Weitere Blaulichtmeldungen