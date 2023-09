Knapp 100 km/h zu schnell und mit Mittelfinger gegrüßt: 52 Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle auf A4

Die Polizei führte am Dienstag umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen an der A4 durch.

Erfurt. Auf der A4 in Thüringen hat die Polizei umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Über 400 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Im Rahmen einer europaweiten Verkehrssicherungsaktion hat die Autobahnpolizei Thüringen am Dienstag auf der A4 umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wurde von 6 bis 21 Uhr an zwei Stellen im Baustellenbereich kontrolliert.

Insgesamt hätten 424 Fahrzeuge die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h überschritten, wobei 52 Fahrzeugführer mit Fahrverboten rechnen müssten. Die höchste Überschreitung lag bei gemessenen 172 km/h bei erlaubten 80 km/h. Dafür würden 1400 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister die Folge sein.

Ein weiterer Fahrer habe es sich nicht nehmen lassen, den ausgestreckten Mittelfinger in die Linse zu halten. Auch dafür werde er sich verantworten müssen.

