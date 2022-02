Komplette Gegensprechanlage in Altenburg zerstört

Die Sprechanlage an einem Wohnhaus in der Terrassenstraße ist derzeit außer Betrieb.

Altenburg. Vandalismus in Altenburg: Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ist eine komplette Gegensprechanlage zerstört worden.

Die komplette Wechselsprechanlage eines Wohn- und Geschäftshauses in Altenburg ist unbekannten Tätern zum Opfer gefallen, so dass nun die Altenburger Polizei ermittelt.

Offenbar in der vergangenen Nacht machten sich die Vandalen an der Anlage des Hauses in der Terrassenstraße in Altenburg zu schaffen und rissen diese letzten Endes komplett heraus. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Altenburger Polizei (Telefonnummer: 03447/4710) nun nach Zeugen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: