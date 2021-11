Krankenschwester überrascht Dieb beim stehlen von Bargeld

Sonneberg. Einen Dieb konnte eine Krankenschwester in einem Krankenhaus in Sonneberg daran hinder, Geld zu stehlen.

Ein 33-Jähriger stieg am Sonntagmorgen durch einen unverschlossenen Nebeneingang in das Labor einer Klinik in Sonneberg ein. Hier entwendete der Mann aus der Handtasche einer Krankenschwester Bargeld. Nach Angaben der Polizei konnte die Geschädigte den stark alkoholisierten Täter überraschen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Krankenschwester erhielt anschließend ihr Geld zurück. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in die Freiheit entlassen.