Kreisjugendfeuerwehr: Die Großen spielen künftig immer mit

Aus Berlstedt und Zottelstedt kamen die diesjährigen Siegerteams im Volleyballturnier des Kreisfeuerwehrverbandes Weimarer Land. Berlstedt setzte sich am Samstag in der Sporthalle des Bad Berkaer Gymnasiums in den Turnieren der Kinder und Jugendlichen durch – nicht ganz unerwartet. Denn der TSV Berlstedt/Neumark hat eine Volleyball-Nachwuchsmannschaft, in der etliche Mädchen und Jungen aus den Jugendfeuerwehren von Berlstedt und Buttelstedt spielen. Diese Grundausbildung machte sich im Turnier bezahlt – genauso wie für die Kreisjugendfeuerwehr die Kooperation mit dem Kreissportbund, unter anderem mit gemeinsamen Lehrgängen zur Jugendleiter-Card.

Die Zottelstedter Wehr setzte sich im Erwachsenenturnier durch und geht damit als Premierensieger in die Annalen ein. Denn die Großen durften zum ersten Mal mitspielen, bisher war das Turnier ausschließlich den Jugendwehren vorbehalten. Die Erweiterung empfanden alle als Gewinn: „Das kam super an, die Stimmung war hervorragend“, freute sich Kreisjugendwartin Rebekka Oertel. „Das werden wir weiterführen, auch wenn wir dadurch jetzt immer eine freie Dreifelderhalle finden müssen.“ Der Kreisfeuerwehrverband schickte übrigens auch ein eigenes Team ins Rennen, das unter anderem dank der Verstärkung durch die beiden Söhne des Vize-Vorsitzenden Thomas Basche einen soliden dritten Platz belegte.

Die Turnier-Schiedsrichter stellte der TSV Berlstedt/Neumark, um das leibliche Wohl kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Tannroda. Sie bot zum Frühstück Kaffee und heiße Wiener an, zur Mittagszeit waren die ersten Würste und Brätel vom Rost fertig.

Am Abend zuvor hatte die Kreisjugendfeuerwehr bei ihrer Jahreshauptversammlung in Großheringen den offiziellen Schlussstrich unter das Jahr 2019 gezogen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren musste Rebekka Oertel in ihrem Rechenschaftsbericht einen leichten Rückgang der Mitgliederzahl vermelden: In 48 Jugendwehren waren zum Jahresende 731 Mädchen und Jungen aktiv, das sind 47 weniger als vor einem Jahr. Fünf Jugendwehren stellten ihren Dienstbetrieb 2019 vorübergehend ein. „Das liegt aber nicht immer an Desinteresse unserer Jugendlichen, sondern auch an den Übernahmen in unsere aktiven Wehren“, so Oertel. 28 Jungen und 3 Mädchen rückten in die Einsatzabteilungen auf. Mit Kapellendorf kam eine Jugendwehr neu hinzu.

92 Jungen und 50 Mädchen stießen 2019 neu zu den Jugendwehren, 96 Jungen und 56 Mädchen verabschiedeten sich. Zum Großteil hat das mit Arbeit oder Ausbildung zu tun: Die Jugendlichen ziehen weg oder treten Jobs in Betrieben an, die ihnen nicht mehr genügend Zeit für die Feuerwehr lassen.

Rebekka Oertel gab einen kurzen Überblick über den Terminkalender 2020: Am 6. Juni steigen in Krautheim der Ausscheid zum Bundeswettbewerb sowie der Pokal der Altersklasse 6-9. Der Sparkassencup ist in diesem Jahr in das Kreiszeltlager in Apolda (10. bis 12. Juli) integriert – in diesem Rahmen feiert die Kreisjugendfeuerwehr auch ihr 25-jähriges Bestehen. Im September folgt der Kreisausscheid im Löschangriff in Großheringen, im Dezember das Jugendwarte-Seminar in Bad Berka.

Drei Kameraden bekamen für ihre vorbildliche Jugendarbeit die Ehrennadel der Thüringer Jugendfeuerwehr in Bronze überreicht: Willy Gerber (Krautheim/Haindorf), Jasmin Herold und Lukas Hattwig (beide Großobringen).