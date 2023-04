Kripo ermittelt: Mann hält 59-Jährige in Wohnung fest - Zeuginnen dringend gesucht

Mutmaßlich gegen ihren Willen wurde eine Frau in einer Wohnung in Suhl von einem Mann festgehalten.

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen Mann, der eine 59-jährige Frau von Freitag- bis Samstagnachmittag gegen ihren Willen in seiner Wohnung in der Schillerstraße in Suhl festgehalten haben soll.

Die Frau konnte am Samstag zunächst flüchten. Sie sprach drei ältere Damen auf der Straße vor dem Haus an. Zu diesem Zeitpunkt trug die Frau nichts an den Beinen. Die Damen seien jedoch so perplex gewesen, dass sie zunächst nicht reagiert haben sollen. Der Mann soll die Frau dann zurück ins Haus geholt und den älteren Damen gegenüber erklärt haben, dass alles in Ordnung sei.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht die drei Frauen, die sich dringend bei der Polizei melden sollen. Auch weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer 03681/3690 entgegengenommen.

