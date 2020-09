Schönewerda. Erst klang es wie ein Scherz, inzwischen sind die Behörden so gut wie sicher: Zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen schwimmt ein Krokodil durch die Unstrut.

Krokodil-Warnung in Thüringen – Suche vorerst eingestellt

Nach einer vergeblichen Krokodil-Fahndung in Sachsen-Anhalt haben Polizei und Feuerwehr am Sonntag mit einem Großaufgebot in Thüringen nach dem Reptil gesucht. Eine Pferdebesitzerin will das Reptil Sonntagmittag an der Unstrut bei Schönewerda im Kyffhäuserkreis gesichtet haben. Daraufhin waren rund 80 Feuerwehrleute und Polizisten im Einsatz und durchkämmten ein etwa zwölf Kilometer großes Flussgebiet, wie Kreisbrandinspektor Jonas Weller der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Dabei wurden auch eine Drohne und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zuletzt wurde noch per Boot mit einer Wärmebildkamera nach dem Krokodil gesucht. Am Sonntagabend wurde die Suche vorerst eingestellt. Die Unstrut solle aber zwischen Ritteburg bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt für Angler, Boote und Badende gesperrt bleiben. Das gelte auch für den Radweg an der Unstrut.

Der Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Thomann sagte, eine Frau habe berichtet, dass das Tier mit aufgerissenem Maul am Ufer gelegen habe und dann ins Wasser geglitten sei. Die Feuerwehr schloss daraufhin mehrere Schleusen.

Auch Sachsen-Anhalt kontrolliert Ufer

Auch die Behörden in Sachsen-Anhalt reagierten auf die erneute Sichtung des nach Zeugen-Beschreibungen etwa zwei Meter großen Krokodils. "Das ist sehr glaubhaft und ich gehe davon aus, dass das Krokodil tatsächlich dort ist", sagte der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. "Feuerwehrleute beobachten auch auf unserer Seite den Wasserlauf".

Ulrich verlängerte das nach der ersten Sichtung verhängte Badeverbot an der Unstrut in seinem Landkreis und verbot am Sonntag darüber hinaus, zwischen der Grenze zu Thüringen und der Unstrut-Schleuse in Laucha zu angeln oder den Fluss mit Wasserfahrzeugen zu befahren. Weiter als bis dahin könne das Tier seit der Sichtung nicht gekommen sein. Die Verbote sollen ab Montag für die gesamte Unstrut gelten.

Anwohner, Radfahrer und Fußgänger rief Ulrich auf, ufernahe Gebiete zu meiden und sich bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort des Krokodils bei der Polizei zu melden.

Krokodil zuvor in Sachsen-Anhalt gesichtet

Bereits Ende August hatte es in Sachsen-Anhalt eine großangelegte Suchaktion gegeben, nachdem zwei Angler bei Laucha ein Krokodil im Fluss gesehen hatten. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt waren entlang der Unstrut unterwegs. Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde Ausschau gehalten. Schleusen wurden geschlossen und der Bootsverkehr vorsorglich eingestellt.

Alle Bemühungen der Einsatzkräfte, das Reptil aufzuspüren, blieben jedoch erfolglos. Der Burgenlandkreis sprach ein Badeverbot für Teile der Unstrut aus. Die Suchaktion wurde eingestellt.