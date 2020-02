Die Feuerwehr beim Einsatz in der Gotthard-Neumann-Straße in Jena-Nord.

Küchenbrand in Jena: Feuerwehr-Einsatz im Hochhaus

Die Jenaer Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Brand in einem Punkthochhaus in Jena-Nord ausrücken. Dem schnellen Eingreifen eines Nachbarn ist zu verdanken, dass es nicht zu einem größeren Unglück in dem Mietshaus kam.

Der Löschzug beim Einsatz in Jena-Nord. Foto: Tino Zippel

Kurz nach 21 Uhr ging am Samstag (1. Februar) bei der Feuerwehrleitstelle der Notruf ein, dass es in einer Küche im sechsten Obergeschoss eines Hauses in der Gotthard-Neumann-Straße brennt. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr rückte sofort aus. Auf der Anfahrt erreichte die Feuerwehr die Bestätigung, dass es brennt, deshalb schrillten kurz darauf die Sirenen in Jena-Nord. Damit werden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zwätzen alarmiert, die zur Verstärkung anrücken sollen.

Vor Ort stellten die Retter der Berufsfeuerwehr aber schnell fest, dass sie gar nicht mehr löschen müssen – die Zwätzener Freiwilligen durften auf der Anfahrt umkehren. Der Grund: Ein Nachbar hatte den kleinen Brand bereits mit einem Handfeuerlöscher bekämpft. Nach den Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr war nur noch eine Belüftung der Wohnung notwendig.

Rettungsdienst versorgt Bewohnerin

Der Rettungsdienst versorgte die Bewohnerin, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum eingeliefert werden sollte. Vermutet wird als Brandursache angebranntes Essen, genauere Untersuchungen waren noch nicht abgeschlossen. Die Polizei war vor Ort mit im Einsatz.

Der Rauch war auch ins Treppenhaus des Hochhauses gezogen. Dies registrierten Brandmelder und aktivierten die Entrauchung, um den Fluchtweg freizuhalten. Der Aufzug des Hochhauses schaltete sich im Erdgeschoss mit geöffneten Türen ab. Eine wichtige Sicherheitsfunktion, um nicht Menschen im Lift einzuschließen, wenn durch den Brand der Strom ausfällt.

Die Jenaer Feuerwehr war in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Küchenbränden im Einsatz. So beispielsweise am 7. Januar, am 18. Dezember 2019 in der Schrödingerstraße in Jena-Winzerla und am 14. Dezember.