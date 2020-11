Kürbis als Wurfgeschoss: Auto in Zella-Mehlis stark beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagvormittag einen schwarzen Skoda, der in der Louis-Anschütz-Straße in Zella-Mehlis geparkt war, mit einem Kürbis beworfen. Das Gewächs stammte von einer Halloween-Dekoration in der Nähe des geparkten Fahrzeuges. An der Heckklappe entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3200 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die Personen mit einem Kürbis im Arm in Tatortnähe gesehen haben, sollen sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681/369225 melden.

