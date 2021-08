Kuriose Unfallflucht in Südthüringen: Mann rammt Auto seiner Ehefrau und verschwindet

Schmalkalden. So schnell waren die Ermittlungen der Polizei vermutlich noch nie erledigt: Ein Mann beschädigte beim Einparken ein Fahrzeug - und verschwand. Vielleicht auch deshalb, weil es der Wagen seiner Frau war?

Am Samstag hatte ein Zeuge in der Allendestraße in Schmalkalden beobachtet, wie ein Autofahrer einparkte und dabei ein daneben abgestelltes Fahrzeug beschädigte. Der ältere Herr kümmerte sich jedoch anscheinend nicht um den Schaden und ging schnurstracks in ein Wohnhaus.

Tatsächlich stellte die Polizei fest, dass beide Autos frische Beschädigungen aufwiesen. Der Unfallverursacher konnte im nahegelegenen Wohnhaus schnell ausfindig gemacht werden. Weitere Ermittlungen erübrigten sich allerdings, als festgestellt wurde, dass auch die Halterin des geschädigten Fahrzeuges vor Ort war. Es handelte sich um die Ehefrau des Unfallverursachers. Das bedeutet, dass es keine strafbare Unfallflucht war.

"Dem aufmerksamen Mitteiler gebührt dennoch Dank", schließen die Beamten ihren Bericht.

