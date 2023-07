Ladendiebin gestellt und an Balkontür gehebelt - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Ein Ladendetektiv konnte eine Frau an einem Diebstahl hindern und unbekannte Täter haben versucht, eine Balkontür aufzuhebeln. Das sind die Polizeimeldung aus Jena.

Ein Ladendetektiv stellte am Montagvormittag eine 32-jährige Diebin. Wie die Polizei mitteilte, betrat die Frau den Lebensmittelmarkt im Leutragraben und verstaute Waren im Wert von etwa 60 Euro in ihrer Tasche. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Außenspiegel abgerammt

Zwischen einem Linienbus und einem Lkw kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich die beiden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung am Engelplatz. Sie fuhren seitlich aneinander vorbei, wobei der Lkw den Außenspiegel des Busses beschädigte.

Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei.

An Balkontür gehebelt

Unbekannte versuchten am Montag in ein Haus in der Helmboldstraße einzudringen. Dabei versuchten der oder die Täter die Balkontür mit einem Gegenstand aufzuhebelen. Das misslang allerdings. Sie hinterließen einen Sachschaden von gut 100 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.