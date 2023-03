Lange Finger in Meiningen: Dieb nutzt die Gelegenheit, um zuzuschlagen

Meiningen. Ein Dieb hatte am Mittwochnachmittag in Meiningen die Gelegenheit genutzt und eine Handtasche aus einem Auto mitgehen lassen.

Am Mittwochnachmittag hatte ein Dieb eine Handtasche aus einem abgestellten Auto auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Werrastraße gestohlen. Laut der Polizei hatte die Besitzerin der Handtasche in diesem Moment mit ihrem Ehemann am Kofferraums ihre Wagens gestanden und die Einkäufe eingeladen.

Der Täter hatte den Moment genutzt, die Beifahrertür geöffnet und die Handtasche gestohlen. Anschließend ist er geflüchtet. Die Meininger Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich auch am Mittwochmittag in Eisenach ereignet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

