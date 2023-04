Polizeimeldungen für Jena: Langfinger auf Klassenfahrt - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Jena. Auf einer Klassenfahrt haben drei Schüler ein Geschäft in der Saalestadt aufgesucht - und sich dabei ziemlich unerfreulich verhalten. Zudem beschädigte ein Autofahrer auf einem Parkplatz einen Pkw. Die Polizeimeldungen für Jena.

Langfinger auf Klassenfahrt unterwegs

Drei Langfinger wurden am Mittwoch in einem Geschäft beim Stehlen erwischt. Die Täter im Alter von 16 bis 18 Jahren verstauten Alkohol und Knabberzeug in ihrem Rucksack und verließen den Laden, ohne die Ware im Wert von 39 Euro zu zahlen.

Laut Angaben der Polizei handelte es sich bei den Dieben um Schüler, die sich auf Klassenfahrt befanden. Sie dürfen nun mit einer Anzeige rechnen.

Autofahrer flüchtet nach Parkplatzrempler

Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, wie ein Mann einen Verkehrsunfall verursachte und sich anschließend unerlaubt entfernte.

Laut Angaben der Polizei fuhr der Mann beim Einparken gegen einen danebenstehenden Pkw. Er betrachtete danach den entstandenen Schaden und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Es wird nun ermittelt.

Wohnung in Jena steht in Flammen: Zwei Personen verletzt

Gestern ist es in der Kernbergstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der Wohnungsinhaber versuchte, selbstständig den Brand zu löschen und holte einen Feuerlöscher aus dem Treppenhaus. Laut Angaben der Polizei standen, als er zurück kam, große Teile des Raumes bereits in Flammen, sodass er die Wohnung verlassen musste. Der Wohnungsinhaber und ein weiterer Bewohner kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.