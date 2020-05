Eisfeld. Am Dienstag ist ein Lkw auf der A73 bei Eisfeld in Flammen aufgegangen, das Feuer griff ganz schnell auf den Anhänger über. Die Autobahn muste wegen der Löscharbeiten gesperrt werden.

Lastwagenanhänger geht in Flammen auf - A73 bei Eisfeld gesperrt

Wegen eines mit Kunststoff beladenen brennenden Lastwagenaufliegers ist die Autobahn 73 bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) gesperrt worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei nach dem Vorfall am Dienstagmorgen mitteilte. Dem Fahrer sei es gelungen, die Zugmaschine abzukoppeln und aus dem Brandbereich zu fahren.

Das Feuer habe am Anhänger einen Schaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Zudem schätzt die Polizei den an Fahrbahn und Leitplanken entstandenen Schaden auf 10.000 Euro. Ein Bagger kam bei der Bergung zum Einsatz. Wegen der Aufräumarbeiten war die Fahrbahn Richtung Coburg noch mindestens bis in den Nachmittag hinein gesperrt worden.

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Am Dienstagmorgen stieg bei Eisfeld-Nord (Lkr. Hildburghausen) eine schwarze Rauchsäule über der A73 auf. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Anhänger eines Lastzugs war dort in Brand geraten, die Feuerwehr musste anrücken. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Sattelzug war zwischen Schleusingen und Eisfeld unterwegs, als sein Auflieger plötzlich Feuer fing. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Brand war am Reifen ausgebrochen und die Flammen schlugen rasend schnell auf den kompletten Anhänger über. Foto: News5 / Ittig / News5



Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Ersten Informationen zu Folge konnte der Fahrer seine Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln. Foto: News5 / Ittig / News5

