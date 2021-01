Ein Dieb wurde in einem Gothaer Lebensmittelmarkt gestellt.

Gotha Junger Mann gibt zwar die Beute wieder her, wird aber handgreiflich

Lebensmitteldieb in Gotha geschnappt

Am Dienstagabend wurde ein 20-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Mariengasse beim Diebstahl von Lebensmitteln von einer Mitarbeiterin ertappt und angesprochen. Er gab zwar die Gegenstände heraus, wurde jedoch handgreiflich gegenüber der 34-Jährigen und bedrohte und beleidigte sie. Zeugen schritten ein und kamen der Frau zu Hilfe. Der 20-Jährige verließ den Markt und konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei festgestellt werden. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen gefertigt.